De Tunuyán a Venezuela: un suboficial del Ejército Argentino y su perro partirán a una misión de rescate

De Tunuyán a una misión internacional de rescate. El suboficial del Ejército Argentino Matías Méndez fue convocado para integrar el contingente que viajará a Venezuela con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que afectó al país.

En una entrevista exclusiva con Canal 8, Méndez confirmó que este martes partirá rumbo a Buenos Aires, donde se reunirá con el resto del personal designado antes de emprender viaje hacia Venezuela. Será el primer despliegue internacional tanto para él como para su compañero inseparable: Jack, un pastor belga malinois de casi cuatro años especializado en búsqueda y rescate.

«Es un orgullo y un honor representar a la Argentina y poder ayudar al pueblo venezolano que tanto lo necesita«, expresó el suboficial durante la entrevista.

Matías contó que la convocatoria llegó mediante una orden de alistamiento, a partir de la cual comenzaron a preparar el equipamiento, los canes y el personal que integrará la misión.

Jack lo acompaña desde que tenía apenas diez meses de vida. Ambos realizaron sus primeros cursos y capacitaciones en el Depósito de Remonta 601, en Buenos Aires, donde el perro fue preparado para convertirse en un can del Ejército Argentino. Luego continuaron su entrenamiento en Tunuyán, fortaleciendo un vínculo que hoy va mucho más allá del trabajo.

«Hacemos todo juntos, incluso dormimos juntos«, relató Méndez al describir la relación que mantiene con su compañero de cuatro patas.

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Aunque todavía desconocen en qué sector serán desplegados, explicó que los binomios caninos tienen una misión fundamental: localizar, mediante el olfato del perro, posibles víctimas atrapadas entre los escombros para alertar a los equipos de rescate e iniciar las maniobras de extracción.

El suboficial destacó que este tipo de intervenciones requiere años de preparación física, técnica y emocional. «Hay que poner en la balanza el objetivo en común, que es ayudar», afirmó.

En las próximas horas, Matías y Jack dejarán Tunuyán para afrontar el desafío más importante de su carrera hasta el momento: representar al país en una misión humanitaria internacional donde cada hallazgo puede significar una vida salvada.