Atención productores: extendieron el plazo para actualizar el RUT en Mendoza

Los productores agropecuarios tendrán más tiempo para renovar el registro obligatorio que permite acceder a beneficios provinciales y nacionales. La información declarada será la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027 y para futuras tasaciones por daños climáticos.

El Ministerio de Producción de Mendoza prorrogó hasta el 24 de julio el plazo para actualizar el Registro de Uso Permanente de la Tierra-Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA). El trámite, que lleva adelante la Dirección de Contingencias Climáticas, es obligatorio para los establecimientos agropecuarios de la provincia y resulta indispensable para acceder a programas de asistencia económica.

Mantener el registro actualizado permite acceder a los beneficios previstos por las leyes de Emergencia Agropecuaria, al Fondo Compensador Agrícola y a otros programas de apoyo provincial y nacional. Además, la información declarada servirá como base oficial durante la temporada agrícola 2026-2027 para realizar las tasaciones en caso de pérdidas ocasionadas por granizo, heladas tardías u otros fenómenos climáticos.

Los productores deberán informar correctamente los cultivos, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos. Los datos consignados tienen carácter de declaración jurada, según establece la legislación provincial, por lo que su precisión resulta fundamental para garantizar el acceso a futuras compensaciones económicas.

La renovación puede realizarse de manera online a través del sitio oficial de la Dirección de Contingencias Climáticas o en forma presencial en las delegaciones habilitadas, entre ellas la sede del Valle de Uco, ubicada en Güemes 731 de Tunuyán, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas.