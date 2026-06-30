Continúa el frío este martes y ya lanzaron una advertencia por heladas para todo Mendoza

La provincia tendrá una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una máxima de 13°C. El Gobierno de Mendoza advirtió por heladas generalizadas y emitió una alerta por el ingreso de un frente frío durante la noche.

Este martes se presenta con condiciones estables y cielo mayormente despejado en gran parte de Mendoza. La temperatura se mantendrá sin grandes variaciones, con una máxima prevista de 13°C y una mínima cercana a los 4°C, en una jornada típicamente invernal.

Durante la mañana, el Gobierno de Mendoza emitió una advertencia por heladas generales en todo el territorio provincial. Debido a esta situación, recomendaron transitar con extrema precaución ante la posible formación de escarcha sobre la calzada, especialmente durante las primeras horas del día.

Además, las autoridades difundieron una alerta amarilla por el ingreso de un frente frío previsto para la noche de este martes. El fenómeno estará acompañado por viento del sector sur y un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia, condiciones que se extenderán durante la madrugada del miércoles.

En ese contexto, el panorama cambiará de forma significativa en las próximas horas. Para el miércoles se espera una máxima de apenas 8°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de nevadas, mientras que el jueves continuará el frío intenso, con una temperatura máxima cercana a los 6°C y abundante nubosidad.