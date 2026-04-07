Pronóstico en Mendoza hoy: sube la temperatura y así cambia el tiempo este martes

El tiempo en Mendoza presenta una mejora en las condiciones térmicas, con una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados y una mínima cercana a los 11, marcando un leve ascenso respecto a jornadas anteriores.

De acuerdo al informe de la Dirección de Contingencias Climáticas, el día se mantendrá con poca nubosidad y en ascenso de temperatura (lo que favorece una jornada más templada y estable).

Estas condiciones generan un escenario ideal para actividades al aire libre (especialmente durante la tarde), ya que no se esperan fenómenos significativos que alteren el clima.

En cuanto a la zona cordillerana, el panorama será similar, con poca nubosidad y presencia de viento (aunque sin complicaciones relevantes en alta montaña).

Así, Mendoza transita un martes con clima más benigno, dejando atrás los extremos térmicos y consolidando una tendencia de tiempo estable en gran parte de la provincia.