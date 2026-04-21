Mendoza prepara un emotivo homenaje al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco

La Iglesia Católica local se suma a las misas mundiales que se celebrarán desde Roma hasta Argentina. El arzobispado mendocino confirmó la fecha y el lugar del encuentro central para recordar el legado del primer Sumo Pontífice latinoamericano.

Este martes 21 de abril de 2026 marca un hito de profunda espiritualidad para el mundo cristiano. Al cumplirse el primer año de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, las campanas de las parroquias mendocinas se unirán en un solo repique para honrar la memoria del hombre que lideró la Iglesia con un mensaje de humildad y cercanía con los más necesitados.

El homenaje central en la Ciudad de Mendoza

El Arzobispado de Mendoza anunció que la misa principal en honor a Francisco se llevará a cabo en la Catedral de Loreto. Se espera una concurrencia masiva de fieles, movimientos sociales y autoridades locales para reflexionar sobre su encíclica Laudato si’ y su llamado constante a la paz mundial.

Fecha del encuentro El próximo jueves 23 de abril.

El próximo jueves 23 de abril. Hora de inicio 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar Iglesia Catedral (Sarmiento y San Martín).

Misas simultáneas desde el Vaticano a Argentina

Mientras en la Basílica de San Pedro, en Roma, el actual Sumo Pontífice preside las ceremonias oficiales, en Argentina el epicentro de los homenajes será la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, en Mendoza, cada decanato ha organizado actividades especiales:

Valle de Uco Encuentros de oración joven en Tunuyán y San Carlos. Zona Este Misiones especiales en barrios vulnerables, siguiendo el legado de las «periferias» de Francisco. Sur Provincial Misas conmemorativas en la Catedral de San Rafael.

El legado de Francisco en la provincia

Para la comunidad religiosa mendocina, Francisco no fue solo un Papa, sino un guía que impulsó la creación de comedores escolares y el fortalecimiento de los Centros de Prevención de Adicciones en la provincia. Durante este primer año de su ausencia física, su frase «Hagan lío» ha resonado con fuerza en las pastorales juveniles de los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo.

«Francisco nos enseñó que la Iglesia debe ser un hospital de campaña. En Mendoza, ese mensaje sigue más vivo que nunca a través de la solidaridad de nuestra gente», expresaron desde la curia local.

Cómo participar del homenaje

La invitación es abierta a toda la comunidad, independientemente de su afiliación religiosa. Se ha pedido a los asistentes que, en lugar de flores, acerquen alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas Mendoza, siguiendo el espíritu caritativo que caracterizó el pontificado de Bergoglio.