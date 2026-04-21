Tupungato celebra el Día del Libro con una jornada abierta de lectura y creatividad

El evento con entrada libre invita a celebrar la literatura desde una mirada participativa y recreativa, promoviendo la expresión artística mediante la palabra en todas las edades.

En el marco del Día Internacional del Libro, el próximo jueves 23 de abril a las 19:30h, se realizará una propuesta cultural abierta a la comunidad en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060), con actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos.

La actividad contará con una «Masterclass» para jóvenes y adultos donde abordarán la vida de algunos escritores, una dinámica con cuentos y poesías, a cargo del profesor Mario Miranda. Se recomienda a los participantes asistir con cuaderno y cartuchera.

En simultáneo, se desarrollará el Taller infantil “Poesía en almohada a la luz de las linternas”, coordinado por la escritora Lorena Rueda, una experiencia lúdica pensada para acercar a los más pequeños al mundo de la escritura. Para esta actividad, los niños deberán llevar almohadón, linterna y pijama.

Inscripciones

Las personas que quieran asistir deben anotarse en la Dirección de Cultura que atiende en el primer piso del Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175) con atención de 8 a 14h, hasta completar los cupos de participantes.

Fuente: Municipalidad de Tupungato