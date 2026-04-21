El Jury define el futuro del juez Sebastián Sarmiento y crece la expectativa por una posible sanción

El magistrado penal enfrenta un proceso que podría derivar en una suspensión o en su destitución. El tribunal de enjuiciamiento analiza su desempeño en causas polémicas que pusieron en duda los criterios de libertad condicional en Mendoza.

El escenario judicial de Mendoza vive horas de definiciones este martes 21 de abril de 2026. El Jury de Enjuiciamiento se reúne para determinar el destino del juez penal Sebastián Sarmiento, quien ha sido objeto de fuertes cuestionamientos tanto desde sectores políticos como de la opinión pública. La resolución marcará un precedente sobre el control del desempeño de los magistrados en la provincia.

Los motivos detrás del proceso al juez Sarmiento

El caso llegó al tribunal de enjuiciamiento tras una serie de denuncias vinculadas a resoluciones que permitieron la salida anticipada de internos con frondosos antecedentes. Los ejes del cuestionamiento son:

Criterios de excarcelación Se investiga si el juez ignoró informes de los organismos técnicos que desaconsejaban la libertad de ciertos detenidos.

Se investiga si el juez ignoró informes de los organismos técnicos que desaconsejaban la libertad de ciertos detenidos. Mal desempeño de funciones La acusación sostiene que hubo una interpretación de la ley que puso en riesgo la seguridad pública en casos de alta sensibilidad social.

La acusación sostiene que hubo una interpretación de la ley que puso en riesgo la seguridad pública en casos de alta sensibilidad social. Denuncias del Ejecutivo Cabe recordar que el propio Gobierno provincial ha sido uno de los principales críticos de la «puerta giratoria» que, a su entender, representaban algunas de sus sentencias.

Escenarios posibles para el magistrado

El Jury, integrado por miembros de la Suprema Corte de Justicia y legisladores de ambas cámaras, tiene tres caminos posibles para resolver el conflicto:

Absolución Si consideran que el juez actuó dentro de sus facultades de interpretación legal sin cometer faltas graves. Sanción o suspensión Una medida intermedia que castigue errores administrativos o de criterio sin llegar a la remoción. Destitución Es la medida máxima que implicaría la salida definitiva de Sarmiento del Poder Judicial mendocino.

Impacto en el sistema penitenciario y judicial

Sebastián Sarmiento no es un juez más; es un referente en el ámbito de la ejecución penal. Por ello, la decisión del Jury este abril de 2026 es seguida de cerca por los internos de las cárceles locales y por sus colegas del fuero penal. Una sanción drástica podría cambiar la jurisprudencia y los criterios con los que otros jueces evalúan los pedidos de libertad en el futuro cercano.

Mientras se aguarda la lectura de la sentencia, el clima en el Palacio de Justicia es de máxima tensión, ya que el fallo no solo afectará la carrera de Sarmiento, sino que también enviará un mensaje político sobre la independencia y la responsabilidad del Poder Judicial frente a las demandas de seguridad de los mendocinos.