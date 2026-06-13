Fin de semana largo con frío, nubosidad y nevadas en Mendoza

El fin de semana largo comenzó con un marcado descenso de la temperatura en Mendoza y condiciones invernales que se harán sentir tanto en el llano como en la cordillera. Según el pronóstico oficial, este sábado estará caracterizado por el cielo mayormente nublado, vientos del sector sur y la posibilidad de precipitaciones aisladas.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que para la jornada se esperan nevadas en alta montaña y algunas lluvias débiles en sectores del llano. La temperatura máxima alcanzará los 12°C, mientras que la mínima rondará los 7°C.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

Para el domingo se prevé una jornada con nubosidad parcial y poco cambio en las temperaturas. Los vientos rotarán al sector norte y los registros térmicos se mantendrán similares, con una máxima de 12°C y una mínima de 7°C.

En tanto, el lunes continuará el tiempo estable, con escasa nubosidad y un leve ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 13°C y una mínima de 6°C.

El mejoramiento será más notorio hacia el martes, cuando predominen las condiciones de buen tiempo y se registre un aumento de la temperatura. Para ese día se pronostica una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.