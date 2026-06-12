Canadá y Estados Unidos debutan este viernes en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 tendrá este viernes una nueva jornada de competencia con dos encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. Canadá, uno de los países anfitriones, hará su estreno ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en un atractivo duelo por el Grupo D.

El primer partido del día se disputará desde las 16:00 hs en el Toronto Stadium, donde Canadá buscará comenzar con el pie derecho frente a Bosnia y Herzegovina. El conjunto local intentará aprovechar el apoyo de su gente para sumar sus primeros puntos en el certamen y posicionarse en la pelea por la clasificación.

Más tarde, desde las 22:00 hs, todas las miradas estarán puestas en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, que se jugará en el Los Ángeles Stadium. El equipo norteamericano, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, iniciará su camino mundialista frente a una selección paraguaya que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Con dos partidos de gran expectativa y la ilusión de miles de hinchas, el Mundial 2026 sigue sumando emociones en una jornada clave para comenzar a definir el panorama de los grupos.

Partidos de este viernes

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00

Estados Unidos vs. Paraguay — 22:00