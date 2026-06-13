Más de 50 familias de la precordillera recibieron asistencia social en San Carlos

La Municipalidad de San Carlos llevó adelante un operativo de asistencia integral destinado a familias puesteras que residen en zonas de precordillera del sur departamental. La iniciativa busca acercar servicios esenciales y brindar acompañamiento a vecinos que viven en áreas alejadas de los centros urbanos.

El operativo fue encabezado por el intendente municipal junto a equipos de las áreas de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social, quienes recorrieron distintos puestos de la región para atender las necesidades de los habitantes.

Según se informó, la asistencia alcanzará a más de 50 familias y contempla atención médica y odontológica, además de la entrega de módulos alimentarios y colchones destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o emergencia.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten garantizar el acceso a servicios básicos y fortalecer la presencia del Estado en sectores rurales, donde las distancias y las condiciones geográficas suelen dificultar el acceso a la atención y la asistencia social.