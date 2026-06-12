Decomisaron más de 850 kilos de alimentos en mal estado San Carlos y Las Heras

En el marco de operativos de control sanitario y prevención, la Policía Rural de Mendoza secuestró más de 850 kilos de productos alimenticios que presentaban irregularidades en su conservación, transporte y comercialización. Los procedimientos se realizaron en los departamentos de Las Heras y San Carlos, con la participación de áreas de Bromatología municipales.

El primer operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre calle Roca, en Las Heras. Durante una inspección, los agentes detectaron diversas faltas vinculadas a la manipulación de alimentos, entre ellas la ruptura de la cadena de frío en productos cárnicos, achuras sin identificación correspondiente y productos lácteos vencidos.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron el decomiso de aproximadamente 600 kilogramos de mercadería, que posteriormente será desnaturalizada para evitar cualquier riesgo sanitario. La intervención quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal Nº1.

Por otra parte, en San Carlos, efectivos de la Policía Rural realizaron un control preventivo sobre calle San Martín, cerca del barrio El Esfuerzo. Allí interceptaron una camioneta que transportaba tambores con grasa vacuna destinada a la venta.

Tras la inspección, se constató que el conductor no contaba con la documentación necesaria para el transporte de productos alimenticios ni con carnet de manipulador de alimentos. Además, el vehículo no reunía las condiciones adecuadas para mantener la cadena de frío requerida.

Como resultado, se decomisaron 260 kilogramos de grasa vacuna y se dio intervención a Bromatología para proceder a la destrucción de la carga. La causa quedó vinculada a una presunta infracción al artículo 201 del Código Penal, relacionado con la comercialización de sustancias peligrosas para la salud.