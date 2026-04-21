Expectativa en Mendoza por la llegada del cura DJ

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto se presentará el 10 de octubre. La propuesta ya genera expectativa por su innovador formato.

La provincia de Mendoza se prepara para recibir un evento religioso y artístico fuera de lo común. El próximo 10 de octubre se presentará el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, reconocido internacionalmente por combinar música electrónica con mensajes de fe.

La llegada del llamado “cura DJ” fue confirmada por el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, y despierta gran expectativa en la comunidad.

Peixoto viene de protagonizar un multitudinario espectáculo en la Plaza de Mayo, donde convocó a miles de personas en un show gratuito en homenaje al Papa Francisco. Su propuesta busca renovar los espacios de encuentro religioso, acercando la espiritualidad a públicos más jóvenes.

Nacido en Portugal en 1974 y ordenado sacerdote en 1999, el religioso también es capellán militar y teniente coronel. Desde 2006 comenzó a utilizar la música electrónica como herramienta de evangelización, combinando bases electrónicas con música sacra, fragmentos de textos religiosos y momentos de oración en vivo.

Su figura tomó relevancia mundial en 2023, cuando actuó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa. Además, durante la pandemia, sus presentaciones se viralizaron en redes sociales, ampliando su alcance a nivel global.

Aunque aún no se definió el lugar exacto del evento en Mendoza, se espera una convocatoria masiva y un importante despliegue técnico y de seguridad.

La visita de Peixoto promete una experiencia distinta, donde la música y la fe se combinan en un formato innovador que busca romper barreras y generar nuevos espacios de encuentro.