A dos años de la desaparición de Loan, comienza el juicio oral contra 17 acusados

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, la Justicia dará inicio al juicio oral que buscará esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Argentina.

El debate comenzará el próximo martes 16 de junio en la ciudad de Corrientes y contará con 17 imputados, más de 160 testigos y un equipo de siete fiscales que intentará determinar qué ocurrió con el menor y quiénes fueron los responsables de su desaparición.

Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y serán transmitidas en vivo a través de YouTube. El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

La principal hipótesis de la investigación

A pocos días del inicio del juicio, fiscales, magistrados y querellantes realizaron una inspección en distintos puntos de la localidad de 9 de Julio, incluyendo la vivienda de la abuela de Loan y el naranjal donde fue visto por última vez.

Tras esa recorrida, la fiscalía ratificó su principal línea investigativa: Loan habría sido sustraído y no se habría perdido ni sufrido un accidente en la zona rural donde desapareció.

Los investigadores sostienen que las características del terreno y la ausencia de rastros refuerzan la teoría de que el niño fue retirado del lugar por terceros mientras se encontraba bajo el cuidado de adultos.

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Los acusados que llegarán al debate

Siete personas enfrentarán cargos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellas se encuentran familiares directos, allegados y un excomisario involucrado en la causa.

Además, otras diez personas serán juzgadas por presunto entorpecimiento de la investigación, manipulación de testimonios y otras maniobras que, según la acusación, habrían dificultado el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también buscará profundizar sobre distintas irregularidades detectadas durante la investigación, incluyendo el accionar de personas que se presentaron como integrantes de organizaciones vinculadas a la búsqueda del niño.

Expectativa por el inicio del juicio

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que una de las principales expectativas es que alguno de los imputados aporte nueva información durante el proceso y permita avanzar hacia el esclarecimiento definitivo del caso.

Este 13 de junio se cumplen exactamente dos años desde la desaparición de Loan. Para su familia y para gran parte de la sociedad argentina, el juicio representa una instancia clave en la búsqueda de respuestas sobre qué ocurrió con el niño y dónde está.