Detienen a la madre de un alumno por amenazas en escuelas de Mendoza

La medida fue ordenada por la fiscalía tras el avance de la investigación. El caso involucra a un menor y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

El Ministerio Público Fiscal informó avances en la investigación por amenazas en establecimientos educativos de Mendoza, un caso que generó alarma pública en los últimos días.

En ese marco, la Justicia ordenó la detención de la madre de un alumno, quien ya había sido imputada por instigación a la intimidación pública. La causa fue recaratulada como intimidación pública agravada, debido a la participación de un menor de edad.

Según se indicó oficialmente, la investigación se originó a partir de la aparición de pintadas con mensajes amenazantes en distintas escuelas. Además, se tuvo en cuenta un hecho vinculado al ingreso de una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

El fiscal a cargo, Juan Manuel Sánchez, dispuso la detención preventiva de la mujer y su traslado a una unidad penitenciaria provincial.

Desde la fiscalía explicaron que la nueva calificación legal se enmarca en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona los hechos que generan intranquilidad pública, y se agrava por la intervención de un menor, conforme al artículo 41 quater. Esta figura contempla penas que van de tres a ocho años de prisión.

La decisión se tomó considerando la gravedad del hecho, el impacto social que provocó y la posible expectativa de una pena de cumplimiento efectivo. También se valoró la presunta participación del adolescente, hijo de la imputada.

Por el momento, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que no se brindarán más detalles sobre la causa mientras avanza la investigación.