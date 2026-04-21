Balearon a un menor de 15 años para robarle la bicicleta en plena Ciudad de Mendoza

El adolescente fue interceptado por delincuentes armados que, tras un breve forcejeo, le dispararon en una pierna. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

La inseguridad en las calles de la capital mendocina sumó un capítulo dramático este martes 21 de abril de 2026. Un adolescente de apenas 15 años resultó herido de arma de fuego tras resistirse al robo de su bicicleta, en un hecho que generó conmoción entre los vecinos de la zona y una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y salud.

El ataque en las inmediaciones del Barrio San Martín

Cerca del mediodía, el joven circulaba en su bicicleta cuando fue abordado por sujetos que, bajo amenaza de muerte, le exigieron el rodado. Según las primeras reconstrucciones policiales, se habría producido una mínima resistencia o duda por parte del menor, lo que provocó la violenta reacción de los delincuentes:

El disparo Uno de los atacantes abrió fuego e impactó en la pierna izquierda del adolescente.

Uno de los atacantes abrió fuego e impactó en la pierna izquierda del adolescente. La fuga Tras el disparo, los malvivientes se apoderaron de la bicicleta y escaparon a gran velocidad hacia el interior de los pasajes aledaños.

Tras el disparo, los malvivientes se apoderaron de la bicicleta y escaparon a gran velocidad hacia el interior de los pasajes aledaños. Asistencia inmediata Testigos del hecho dieron aviso al 911, lo que permitió la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Estado de salud de la víctima

El menor fue ingresado por la guardia del Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales médicos constataron una herida de bala con orificio de entrada y salida. Afortunadamente, los informes preliminares indican que el proyectil no afectó arterias principales ni estructuras óseas vitales, por lo que se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación y en estado de shock por la situación vivida.

Operativos para dar con los responsables

Efectivos de la Comisaría 33 y personal de Investigaciones de la Policía de Mendoza trabajan intensamente en el lugar del hecho. Se están revisando las cámaras de seguridad públicas y privadas de la periferia para intentar identificar la ruta de escape de los agresores.

Preocupación por la violencia juvenil

Este ataque se suma a una serie de hechos delictivos donde los menores de edad son los principales blancos de la delincuencia por objetos de poco valor económico, pero con un alto nivel de agresividad. La Oficina Fiscal N° 2 de la Ciudad de Mendoza quedó a cargo de la causa, caratulada inicialmente como robo agravado por el uso de arma de fuego.