Estudiantes de Mendoza clasificaron al Mundial de Robótica y buscan viajar a Houston

Un grupo de estudiantes del colegio Tomás Alva Edison alcanzó un logro histórico al clasificar al FIRST Tech Challenge World Championship, que se disputará en Houston. El equipo, denominado Kondor, será el encargado de representar a la Argentina en la máxima categoría del certamen internacional.

La clasificación llegó luego de destacarse en PROBOTAE (una competencia nacional de robótica educativa), donde lograron los primeros puestos entre los equipos participantes. “De los dos equipos que presentamos, uno salió primero y otro segundo; el primero es el que viaja al mundial”, explicó el coordinador Emiliano Mirábile.

El torneo forma parte de los programas de FIRST, una organización internacional que impulsa el desarrollo tecnológico en jóvenes. Allí, estudiantes de distintos países diseñan, construyen y programan robots para enfrentar desafíos técnicos complejos (en un entorno de innovación y competencia global).

Además del reconocimiento, el equipo mendocino se convirtió en el único representante argentino en la instancia principal del mundial, lo que eleva la relevancia de su participación (ya que otros equipos compiten en categorías menores o instancias paralelas). La competencia se desarrollará entre fines de abril y principios de mayo y reunirá a delegaciones de todo el mundo.

Sin embargo, el desafío no termina en lo deportivo. El grupo se encuentra en plena búsqueda de financiamiento para poder concretar el viaje, ya que aún deben cubrir costos esenciales (traslados, estadía e inscripción). “Los chicos tienen muchas ganas de viajar y representar al país”, señalaron desde la institución, que impulsa la difusión para lograr el objetivo.