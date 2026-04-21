El delincuente de 42 años interceptó a la víctima en la Avenida San Martín y le sustrajo dinero, un iPhone y pertenencias personales. Tras un rápido despliegue policial, los efectivos lograron capturarlo y recuperar parte del botín.

La noche del lunes y las primeras horas de este martes 21 de abril de 2026 se vieron sacudidas por un hecho delictivo en la zona más transitada de Tunuyán. Un adolescente de 17 años fue víctima de un asalto mientras caminaba frente al conocido Hostel del Sol, lo que generó un inmediato operativo cerrojo por parte de la Comisaría 15.

El asalto en la Avenida San Martín

Cerca de las 00:10 horas, el menor fue abordado por un sujeto que, mediante amenazas, le arrebató sus pertenencias. Según la denuncia, el malviviente logró hacerse con:

Efectivo Una suma de $100.000 en billetes de diversa denominación.

Una suma de $100.000 en billetes de diversa denominación. Tecnología Un teléfono iPhone 12 de color azul marino.

Un teléfono iPhone 12 de color azul marino. Objetos personales Una mochila negra y un cigarrillo electrónico (vapeador).

Tras cometer el ilícito, el delincuente emprendió una veloz huida por la calle Belgrano con dirección hacia el oeste, intentando perderse en las zonas aledañas.

Captura y recuperación de elementos robados

Gracias a las precisas características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, los efectivos policiales iniciaron un patrullaje intensivo por las inmediaciones. La búsqueda dio sus frutos en el cruce de las calles Santa Cruz y Laprida, donde interceptaron a un hombre de 42 años identificado con las siglas M. D. O. C.

Durante la requisa de urgencia, los uniformados lograron recuperar la totalidad del dinero en efectivo ($100.000) y el cigarrillo electrónico. Sin embargo, al momento de la detención, el sospechoso ya no contaba con el teléfono de alta gama ni con la mochila, por lo que se investiga si fueron descartados en la huida o entregados a un tercero.

Situación legal del detenido

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán. Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias correspondientes y se verifiquen los antecedentes penales del aprehendido para determinar su imputación definitiva por el delito de robo.

Desde la jefatura departamental destacaron la importancia de la denuncia inmediata, lo que permitió que el patrullaje fuera efectivo en un radio cercano al lugar del hecho, logrando retirar de las calles a un delincuente con frondoso prontuario en la zona.