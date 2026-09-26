En medio de la tensión por Malvinas, el Reino Unido reafirmó su respaldo a los territorios de ultramar

El Gobierno del Reino Unido publicó una nueva Carta de Compromiso con los Territorios de Ultramar, entre ellos las Islas Malvinas, en medio de una nueva escalada diplomática con la Argentina por la disputa de soberanía sobre el archipiélago. El documento reafirma la relación política e institucional de Londres con esos territorios y destaca principios como la autonomía democrática, la seguridad y la autodeterminación.

La carta fue publicada el jueves 24 de septiembre por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británica (FCDO). Según el documento oficial, busca consolidar y establecer los principios que rigen la relación entre el Gobierno británico y los distintos Territorios de Ultramar.

Entre sus principales lineamientos, Londres sostiene que los territorios mantienen una relación basada en valores compartidos, respeto mutuo, prosperidad, seguridad y sostenibilidad. También establece que el Gobierno británico tiene responsabilidades vinculadas con la seguridad, la buena gobernanza y las relaciones exteriores de estos territorios.

Uno de los conceptos destacados por el Reino Unido es el principio de “nada sobre ustedes sin ustedes”, mediante el cual plantea que las autoridades y habitantes de los territorios deben ser tenidos en cuenta en las decisiones que puedan afectarlos.

En el caso de las Islas Malvinas, la publicación se produjo pocos días después de nuevos cruces diplomáticos entre ambos países.

Cruces entre Argentina y Reino Unido

El 22 de septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei reclamó la apertura de negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Posteriormente, el Gobierno británico reiteró que no tiene dudas sobre su posición respecto de la soberanía del archipiélago y volvió a mencionar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno respondió ante Naciones Unidas y reafirmó la posición histórica de la Argentina respecto de la Cuestión Malvinas. La Cancillería sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio nacional argentino.

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La tensión diplomática también estuvo vinculada con la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur. El 22 de septiembre, la Cancillería argentina informó que presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias para la producción de hidrocarburos offshore anunciada por autoridades de las islas.

Días antes, el Gobierno argentino también había rechazado una guía británica destinada a promover actividades comerciales con las Islas Malvinas y cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en la zona.

Qué establece la nueva carta británica

La Carta de Compromiso no modifica por sí misma el estatus jurídico de las Islas Malvinas, pero establece los principios que Londres utilizará para relacionarse con sus Territorios de Ultramar.

El documento señala que el Reino Unido y los territorios forman parte de un mismo “reino indivisible” y plantea una relación de asociación entre el Gobierno británico y las autoridades de cada territorio. También establece pautas de coordinación en materia de gobierno, seguridad, relaciones exteriores y cumplimiento de obligaciones internacionales.

Para la Argentina, en tanto, la cuestión continúa siendo una disputa de soberanía. La Cancillería mantiene como objetivo la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios y espacios marítimos involucrados, de acuerdo con su posición oficial.

La publicación de la carta se suma así a una serie de declaraciones, protestas diplomáticas y decisiones relacionadas con Malvinas que volvieron a colocar la disputa entre Argentina y Reino Unido en el centro de la agenda internacional durante septiembre de 2026.