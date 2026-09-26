septiembre 26, 2026

Dos personas fueron aprehendidas tras una persecución en San Carlos

8 Digital septiembre 26, 2026
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Dos personas fueron aprehendidas durante la madrugada de este sábado en San Carlos luego de una persecución policial que se inició tras un aviso al 911. Ambos circulaban en una motocicleta y el dosaje de alcohol en sangre arrojó 0,78 g/l para cada uno.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2.15, en inmediaciones de la Bodega Alfa Cruz, donde el vigilador del establecimiento alertó sobre la presencia de dos sujetos que circulaban en una moto roja en actitud sospechosa.

Ante el aviso, desde el CEO se dispuso el desplazamiento de personal de la Comisaría 18°. Minutos después, los efectivos localizaron a los ocupantes del rodado e intentaron identificarlos.

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Según informaron fuentes policiales, los sujetos hicieron caso omiso a las indicaciones y comenzaron a darse a la fuga mediante maniobras evasivas. La huida terminó cuando, al ingresar por un callejón, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron a un costado de la banquina.

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Los efectivos procedieron a aprehenderlos y trasladarlos a sede judicial. Además, secuestraron una motocicleta Motomel de 150 cc., de color rojo y negro, que circulaba sin chapa patente y no contaba con sistema de arranque.

Posteriormente, se les practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 0,78 g/l para ambos. A raíz de esta situación, se labraron actuaciones contravencionales por infracción a las leyes 9099 y 9024.

Uno de los aprehendidos, identificado como D. A., de 47 años, además presentaba un pedido de comparendo y citación vigente desde el 15 de julio de 2026, solicitado por la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos. El segundo involucrado fue identificado como B. S., de 27 años.

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El procedimiento quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

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