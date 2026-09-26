La policía detuvo a una pareja de jóvenes tras una persecución en Tunuyán

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este sábado en la zona de calle Godoy Cruz y Moreno. Los jóvenes circulaban en una moto de 150 cc. y, según informaron fuentes policiales, intentaron escapar al ser identificados. El rodado tenía el número de motor adulterado.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 de este sábado 26 de septiembre, cuando personal de la Comisaría 15° de Tunuyán realizaba maniobras operativas en la vía pública y detectó a una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

De acuerdo con la información policial, los efectivos observaron que los ocupantes realizaban maniobras peligrosas, por lo que intentaron detener su marcha para identificarlos. Sin embargo, ambos habrían hecho caso omiso a las indicaciones y emprendieron la fuga.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una breve persecución, que finalizó en el interior del sector conocido como Cuadro la Estación, donde finalmente lograron interceptar a los jóvenes.

Los efectivos procedieron a identificar a los ocupantes, un menor de 17 años y una adolescente de 15, quienes fueron trasladados a sede judicial junto con la motocicleta secuestrada.

El vehículo era una moto tipo enduro, de color negro y 150 cc., y durante el procedimiento los efectivos constataron que presentaba el número de motor adulterado, situación que quedó incorporada a las actuaciones.

Número de motor adulterado

La intervención quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán, desde donde se dispuso que el joven de 17 años fuera imputado por el delito de encubrimiento. En tanto, la adolescente de 15 años fue individualizada y posteriormente entregada a sus progenitores, según las disposiciones correspondientes.

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El procedimiento vuelve a poner el foco en la importancia de los controles preventivos y la identificación de motocicletas que circulan por las calles del departamento, especialmente ante situaciones que puedan representar un riesgo para quienes transitan por la vía pública.

Desde el ámbito policial se recuerda a la comunidad la importancia de circular respetando las normas de tránsito y mantener la documentación correspondiente de los vehículos, mientras que cualquier situación sospechosa puede ser comunicada a las autoridades para su intervención.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias relacionadas con la procedencia y el estado registral de la motocicleta secuestrada.