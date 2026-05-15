El Gobierno quiere acelerar el desalojo de casas del IPV que estén alquiladas o abandonadas

El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar los mecanismos de recuperación de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda. La propuesta busca acelerar los desalojos de casas sociales que estén abandonadas, alquiladas de manera irregular o cuyos adjudicatarios acumulen deudas importantes (según detallaron desde el organismo provincial).

Desde el IPV aseguraron que durante este año ya se iniciaron 413 expedientes de desadjudicación y que la mayoría responde a falta de pago de cuotas. También detectaron viviendas sociales ofrecidas en plataformas de alquiler temporario (incluso en complejos habitacionales de Capital), una situación que consideran incompatible con el objetivo para el que fueron construidas estas propiedades. “Tienen que pagar o habitar la vivienda”, sostuvo el presidente del instituto, Guillermo Cantero.

El proyecto propone modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza para darle al IPV herramientas más rápidas de recuperación de inmuebles. Uno de los cambios centrales es la eliminación de la homologación judicial previa (siempre que se respete el debido proceso administrativo), lo que permitiría avanzar con desalojos en plazos más cortos.

Además, la iniciativa establece que estos procesos pasen a tramitarse en la Justicia de Paz, incorporando una vía específica dentro del artículo 232 del Código Procesal Civil. De esta manera, una vez firme la desadjudicación por incumplimiento, el organismo podría iniciar inmediatamente el juicio de desalojo para recuperar la propiedad y reasignarla a otra familia.

Desde el IPV aclararon que existen excepciones contempladas para casos especiales (como problemas de salud o traslados laborales temporarios), aunque remarcaron que esas situaciones deben contar con autorización previa del instituto. El objetivo oficial es reforzar la “función social” de las viviendas construidas con fondos públicos y evitar maniobras irregulares que limiten el acceso de familias que realmente necesitan una casa propia.