Veinte familias de Tupungato recibieron las llaves de su casa propia

Las viviendas fueron entregadas en los barrios Viejo Viñedo y Nuestra Casa II, en el distrito de TISA. El acto contó con la participación del Intendente Gustavo Aguilera, autoridades provinciales y representantes del IPV.

Una jornada cargada de emoción se vivió en Tupungato con la entrega de 20 viviendas destinadas a familias del departamento, quienes finalmente pudieron acceder a la casa propia en los barrios Viejo Viñedo y Nuestra Casa II, ubicados en el distrito de TISA.

El acto fue encabezado por el intendente Gustavo Aguilera junto a la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero.

Durante la entrega, el jefe comunal destacó el valor social y humano que representa el acceso a una vivienda. “No son solamente paredes o techos; es el lugar donde una familia va a construir su hogar y donde sus hijos van a crecer con seguridad”, expresó.

Además, Aguilera remarcó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el IPV y el Municipio para concretar estas soluciones habitacionales. En ese sentido, explicó que 12 viviendas corresponden a una operatoria tradicional, mientras que otras 8 pertenecen a un programa que había atravesado dificultades administrativas y que pudo retomarse gracias a la intervención provincial.

El intendente también puso en valor que muchas de las adjudicatarias son mujeres jefas de hogar, resaltando el esfuerzo y la espera de las familias beneficiadas.

Por su parte, desde el IPV señalaron que, a pesar del complejo contexto económico, la provincia continúa avanzando con programas habitacionales y nuevas entregas en distintos departamentos mendocinos. También remarcaron la importancia de generar nuevos lotes para ampliar el acceso a futuras operatorias de vivienda.

En tanto, Gustavo Cantero destacó el compromiso de seguir trabajando junto a los municipios para acelerar la construcción y entrega de casas. “Sabemos que la demanda es muy grande, pero seguimos apostando al trabajo conjunto para que más familias puedan cumplir el sueño de tener su hogar”, sostuvo.