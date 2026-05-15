Tunuyán celebra este domingo el Día Internacional de la Familia en el Parque Las Vías

La Municipalidad de Tunuyán llevará adelante una jornada recreativa para festejar el Día Internacional de la Familia. La cita es el próximo domingo 17 de mayo a las 15 horas en el Parque Las Vías. En su segunda edición, la propuesta incluye bingo, sorteos, juegos y shows destinados a vecinos de todas las edades. La actividad busca generar un espacio de encuentro y participación para las familias del departamento.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas sosteniendo que es fundamental generar espacios seguros de disfrute y contención para las familias. Además, señaló que fortalecer los vínculos y compartir tiempo de calidad son aspectos importantes para la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos mayores. Desde el municipio indicaron que estas actividades permiten acompañar a la comunidad y promover espacios de encuentro entre generaciones.

Durante la tarde se desarrollarán distintas actividades recreativas y participativas pensadas para compartir en familia. A través de juegos y dinámicas, la propuesta buscará que niños, jóvenes y adultos mayores puedan interactuar e intercambiar experiencias.

El Día Internacional de las Familias se conmemora cada 15 de mayo desde 1993, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia del núcleo familiar en el desarrollo y bienestar de las personas. En este contexto, Tunuyán propone una jornada abierta a toda la comunidad para compartir, participar y seguir fortaleciendo los espacios de encuentro en el departamento.