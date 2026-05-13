Tunuyán celebrará el Día Internacional de la Familia con una jornada recreativa en el Parque Las Vías

La Municipalidad de Tunuyán realizará este domingo una nueva edición de la celebración por el Día Internacional de la Familia, con una propuesta abierta a toda la comunidad que incluirá juegos, bingo, sorteos y espectáculos para todas las edades.

La actividad se llevará adelante el próximo 17 de mayo desde las 15 horas en el Parque Las Vías y busca promover espacios de encuentro y recreación para vecinos del departamento.

Desde el municipio indicaron que durante la tarde habrá distintas dinámicas participativas pensadas para compartir en familia, favoreciendo la integración entre niños, jóvenes y adultos mayores.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de generar espacios seguros de disfrute y contención para las familias, remarcando que fortalecer los vínculos y compartir tiempo de calidad resulta fundamental para el bienestar de la comunidad.

Además, señalaron que este tipo de propuestas permiten acompañar a los vecinos y fomentar espacios de participación intergeneracional dentro del departamento.

El Día Internacional de las Familias se conmemora cada 15 de mayo desde 1993, luego de haber sido proclamado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de destacar el rol fundamental de las familias en el desarrollo social y humano.