Saleth Barkudi

Convocaron a una asamblea de caracter urgente para este jueves en «defensa de la educación pública» en el departamento.

La comunidad educativa del IES N° 9-009 «Tupungato» se encuentra en estado de preocupación tras alertar sobre lo que consideran un proceso de desmantelamiento progresivo de la institución. El debate se instaló tras la publicación de la Resolución N° 1622, la cual crea un modelo de «reconversión institucional» que permite transformar institutos en sedes descentralizadas dependientes de otras instituciones en casos de «criticidad académica o administrativa». Ante este escenario, los integrantes del instituto se han declarado en asamblea permanente y convocaron a una movilización para este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas en la sede central, bajo la consigna «No al cierre del IES».

Todo comenzó tras un comunicado público emitido por el IES, donde se detallan «irregularidades administrativas». Según el documento, la Directora de Educación Superior, Mariela Ramos, habría realizado comunicaciones telefónicas el pasado 30 de abril exigiendo la baja de horas cátedra. Además, la comunidad denuncia que las autoridades habrían bloqueado la designación de la Rectora —cuyo trámite se inició en febrero— y la cobertura de horas de docentes jubilados. Para los manifestantes, estas acciones generaron una «situación de criticidad fabricada» que luego se utilizaría como justificativo legal para aplicar la reconversión y quitarle autonomía al instituto.

El marco legal de la «reconversión»

La Resolución 1622, firmada por el Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, establece que los institutos podrán ser convertidos en sedes si presentan baja matrícula o dificultades para sostener perfiles docentes especializados. El nuevo modelo propone un enfoque pedagógico híbrido e «itinerancia docente», lo que para la comunidad de Tupungato representa una pérdida de calidad educativa y de representación de los claustros. Hasta el momento, la DGE ha negado que exista un plan de cierre total.

Exigencias y próximos pasos

La asamblea autoconvocada exige cinco puntos fundamentales para destrabar el conflicto: la designación inmediata de autoridades, la autorización de horas cátedra para cubrir vacantes, el cese de presiones informales y la derogación de la Resolución 1622 hasta que se realice una consulta participativa. Se espera que la movilización de este jueves cuente con el apoyo de organizaciones sociales y vecinos de Tupungato en defensa de la única oferta de educación superior pública del departamento.