La DGE suspendió las clases presenciales por viento Zonda en el Valle de Uco y Gran Mendoza

La medida rige para el turno tarde de este miércoles 6 de mayo y afecta a todos los niveles educativos. Debido a las fuertes ráfagas pronosticadas, las autoridades escolares determinaron que las actividades deberán desarrollarse de manera virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) emitió un comunicado oficial durante la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026. La disposición establece cambios en la modalidad de dictado de clases para gran parte del territorio provincial con el fin de evitar riesgos por el fenómeno climático.

Zonas afectadas por la suspensión de la presencialidad

La interrupción de la asistencia a los establecimientos escolares se concentra en las regiones donde el viento tendrá mayor impacto:

Valle de Uco : La medida alcanza a todas las escuelas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos .

: La medida alcanza a todas las escuelas de . Gran Mendoza : Se suspende la presencialidad en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo.

: Se suspende la presencialidad en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. Otras regiones: También se ven afectados los departamentos de Lavalle, Malargüe y San Rafael.

Continuidad pedagógica mediante la modalidad virtual

Es importante destacar que la suspensión de la presencialidad no implica la pérdida del día de clases. Según informó la DGE, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, permitiendo que los alumnos mantengan el vínculo pedagógico desde sus hogares.

Departamentos con clases normales en la provincia

En el resto de la provincia de Mendoza, el servicio educativo se brinda con total normalidad durante este turno tarde: