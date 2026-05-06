Un incendio estructural dejó daños totales en una vivienda de Eugenio Bustos

El siniestro se produjo durante la noche del martes en una propiedad de la calle Chile. Una familia debió ser asistida por personal de salud tras inhalar monóxido de carbono mientras las llamas avanzaban sobre gran parte del inmueble. Bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego que afectó el 70 % de la construcción.

Un grave incendio habitacional conmocionó a los vecinos de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos, durante las últimas horas del martes 5 de mayo de 2026. El hecho se registró cerca de las 22:40 horas, cuando un llamado de emergencia alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda ubicada en la calle Chile al 100.

El avance de las llamas y la asistencia a la familia

Al momento de iniciarse el foco ígneo, la propietaria del inmueble, una mujer de 39 años identificada como G. E. R., se encontraba en el interior junto a su grupo familiar. Según el relato de las víctimas, detectaron una densa columna de humo proveniente del sector del living, lo que les permitió evacuar la vivienda antes de que el fuego se propagara por el resto de las habitaciones:

Atención médica de urgencia : Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para asistir a los integrantes de la familia.

: Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para asistir a los integrantes de la familia. Cuadro de intoxicación : Los profesionales diagnosticaron a los presentes con intoxicación por monóxido de carbono , aunque afortunadamente no fue necesario el traslado a un centro hospitalario.

: Los profesionales diagnosticaron a los presentes con intoxicación por , aunque afortunadamente no fue necesario el traslado a un centro hospitalario. Operativo policial: Efectivos de la Comisaría 18° resguardaron la zona para facilitar el ingreso de las dotaciones de bomberos.

Daños materiales y peritajes judiciales

Pese al esfuerzo de los cuerpos de Bomberos por sofocar el incendio, las pérdidas materiales dentro de la propiedad fueron de gran magnitud. El informe técnico preliminar detalló las siguientes consecuencias:

Afectación estructural: Se estima que los daños alcanzaron aproximadamente el 70 % de la vivienda. Sectores destruidos: Las llamas consumieron por completo el mobiliario y la estructura de la cocina, el comedor y el living. Investigación de las causas: El Ayudante Fiscal, Dr. Lujea, tomó intervención en el caso y dispuso la realización de pericias por parte de personal especializado para determinar el origen exacto del fuego.

Recomendaciones de seguridad en el hogar

Este siniestro ocurrido en este mayo de 2026 pone de manifiesto la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y los sistemas de calefacción durante los meses de frío. Las autoridades locales recomiendan no dejar aparatos encendidos sin supervisión y contar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos en caso de accidentes similares.