Bomberos trabajaron durante dos horas para sofocar un incendio en Pareditas

El siniestro se desató en la madrugada de este miércoles en un campo ubicado sobre la calle Villegas. El fuego afectó grandes montículos de orégano y requirió un intenso operativo conjunto entre dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios para evitar que las llamas se propagaran por la zona.

Un importante incendio movilizó a los cuerpos de emergencia en el distrito de Pareditas, departamento de San Carlos, durante los primeros minutos de este 6 de mayo de 2026. El alerta ingresó a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) a las 00:45 horas, informando sobre focos ígneos activos en un terreno del sector rural.

El operativo de extinción en calle Villegas

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 18° y las dotaciones de bomberos constataron que las llamas avanzaban sobre un campo inculto:

Foco del incendio : El fuego se concentraba en montículos de orégano de gran tamaño depositados en el predio.

: El fuego se concentraba en montículos de orégano de gran tamaño depositados en el predio. Duración de las tareas : Los brigadistas debieron trabajar por aproximadamente dos horas para lograr el control total y la posterior extinción de las llamas.

: Los brigadistas debieron trabajar por aproximadamente dos horas para lograr el control total y la posterior extinción de las llamas. Colaboración: En el sitio trabajaron en conjunto personal policial, Bomberos de la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos.

Daños materiales y actuaciones judiciales

Afortunadamente, no se informaron víctimas ni heridos durante el procedimiento de emergencia, aunque las pérdidas materiales en la producción fueron visibles.

Afectación: El balance final tras la sofocación indicó que un total de siete montículos de orégano fueron alcanzados por el fuego. Peritajes: Se espera que personal especializado realice las pericias de rigor para determinar si el inicio del fuego fue accidental o intencional. Intervención: Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción de San Carlos.

Prevención de incendios rurales

Este hecho en el inicio de mayo de 2026 recuerda la importancia de extremar cuidados en zonas de campos, especialmente ante la presencia de material seco o restos de cosecha que pueden actuar como combustible. Las autoridades locales recomiendan evitar la quema de pastizales y mantener los predios limpios para reducir los riesgos de siniestros de esta magnitud.