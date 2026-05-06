Mendoza recibirá un importante auxilio financiero desde Nación por 325 mil millones

El Gobierno nacional autorizó el envío de fondos para la provincia tras una serie de gestiones realizadas por la administración local. El desembolso busca fortalecer las arcas provinciales y garantizar la continuidad de obras estratégicas y el cumplimiento de obligaciones salariales en un contexto económico desafiante.

La provincia de Mendoza recibirá un fuerte respaldo económico por parte del Ejecutivo nacional en las próximas horas. Según se confirmó este miércoles 6 de mayo de 2026, la transferencia alcanzará los $325.000 millones, una cifra que representa un alivio significativo para el presupuesto provincial y permite proyectar con mayor previsibilidad el resto del ejercicio fiscal del año en curso.

El destino de los fondos y las claves del acuerdo

El arribo de este auxilio financiero es el resultado de negociaciones técnicas entre el Ministerio de Hacienda provincial y las autoridades nacionales:

Fortalecimiento de la obra pública : Parte de los recursos se destinarán a reactivar proyectos de infraestructura que habían sufrido demoras por la falta de financiamiento externo.

: Parte de los recursos se destinarán a reactivar proyectos de infraestructura que habían sufrido demoras por la falta de financiamiento externo. Garantía salarial : El desembolso asegura el flujo de fondos necesario para afrontar los próximos acuerdos paritarios y el pago de aguinaldos sin comprometer el equilibrio fiscal.

: El desembolso asegura el flujo de fondos necesario para afrontar los próximos acuerdos paritarios y el pago de aguinaldos sin comprometer el equilibrio fiscal. Cancelación de deuda: Una fracción del monto podría ser utilizada para el cumplimiento de vencimientos de deuda de corto plazo que la provincia tiene programados para este semestre.

Impacto en la relación entre Mendoza y la Casa Rosada

Este movimiento financiero se produce en un momento político clave, marcando un punto de distensión entre la gestión de Alfredo Cornejo y el gobierno de Javier Milei:

Compensación por quita de subsidios: El auxilio se interpreta en algunos sectores como una compensación necesaria tras los recortes en fondos específicos que afectaron al transporte y la educación. Cumplimiento de metas fiscales: Mendoza ha mantenido una administración ordenada, lo que facilitó el visto bueno de Nación para otorgar este préstamo o adelanto de fondos. Expectativa en los municipios: Los departamentos del Valle de Uco y el resto de la provincia aguardan definiciones sobre cuánto de este monto podría derramar hacia las comunas mediante la coparticipación o partidas especiales.

Un respiro para las cuentas provinciales en este mayo de 2026

La llegada de estos $325.000 millones permite al Gobierno provincial encarar la mitad del año con una posición financiera más robusta.

«Este auxilio es fundamental para mantener el ritmo de inversión en áreas críticas y dar respuesta a las demandas sociales en un periodo de alta sensibilidad económica», señalaron fuentes oficiales tras conocerse la noticia.

Se espera que en los próximos días el Ministerio de Hacienda de Mendoza brinde detalles técnicos sobre la modalidad del desembolso y los plazos de devolución, en caso de tratarse de un adelanto de coparticipación o un préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.