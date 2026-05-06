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Actualidad

Delincuentes desvalijaron una vivienda en el Barrio 2 de Abril de Tupungato

mayo 6, 2026

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles cuando los propietarios se encontraban ausentes. Los malvivientes dañaron las medidas de seguridad del inmueble y sustrajeron electrodomésticos de gran porte, herramientas eléctricas y diversos elementos de valor antes de darse a la fuga.

Un importante robo domiciliario fue denunciado en el departamento de Tupungato durante las primeras horas de este 6 de mayo de 2026. El incidente fue reportado a las 01:45 horas ante el personal de la Comisaría 20°, luego de que los moradores de la vivienda regresaran y se encontraran con la escena delictiva en el Barrio 2 de Abril.

Los detalles del robo en el Barrio 2 de Abril

La víctima, una mujer de 32 años identificada como I. F. V., relató a los efectivos policiales cómo encontró su hogar tras el ingreso de los delincuentes:

  • Modus operandi: Los sujetos forzaron y dañaron una reja de acceso para poder ingresar a la propiedad sin ser detectados por los vecinos.
  • Elementos sustraídos: Los autores del hecho se llevaron una heladera, una cocina, una garrafa de 45 kg y diversas herramientas.
  • Equipos eléctricos: También se constató el faltante de una amoladora y un taladro, además de otros elementos de valor no especificados.

Investigación y actuaciones judiciales

Tras la denuncia, personal policial realizó los peritajes iniciales en la vivienda para intentar recolectar huellas o indicios que permitan identificar a los responsables del robo.

  1. Intervención fiscal: La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Tupungato, donde se instruyen las actuaciones correspondientes por robo agravado.
  2. Búsqueda de testigos: Los investigadores analizan si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones del barrio que hayan podido captar el movimiento de los delincuentes, considerando el tamaño de los electrodomésticos robados.