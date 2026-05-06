Delincuentes desvalijaron una vivienda en el Barrio 2 de Abril de Tupungato

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles cuando los propietarios se encontraban ausentes. Los malvivientes dañaron las medidas de seguridad del inmueble y sustrajeron electrodomésticos de gran porte, herramientas eléctricas y diversos elementos de valor antes de darse a la fuga.

Un importante robo domiciliario fue denunciado en el departamento de Tupungato durante las primeras horas de este 6 de mayo de 2026. El incidente fue reportado a las 01:45 horas ante el personal de la Comisaría 20°, luego de que los moradores de la vivienda regresaran y se encontraran con la escena delictiva en el Barrio 2 de Abril.

Los detalles del robo en el Barrio 2 de Abril

La víctima, una mujer de 32 años identificada como I. F. V., relató a los efectivos policiales cómo encontró su hogar tras el ingreso de los delincuentes:

Modus operandi : Los sujetos forzaron y dañaron una reja de acceso para poder ingresar a la propiedad sin ser detectados por los vecinos.

: Los sujetos forzaron y dañaron una reja de acceso para poder ingresar a la propiedad sin ser detectados por los vecinos. Elementos sustraídos : Los autores del hecho se llevaron una heladera, una cocina, una garrafa de 45 kg y diversas herramientas.

: Los autores del hecho se llevaron una heladera, una cocina, una garrafa de 45 kg y diversas herramientas. Equipos eléctricos: También se constató el faltante de una amoladora y un taladro, además de otros elementos de valor no especificados.

Investigación y actuaciones judiciales

Tras la denuncia, personal policial realizó los peritajes iniciales en la vivienda para intentar recolectar huellas o indicios que permitan identificar a los responsables del robo.