Las exportaciones de vino crecieron 17% en el primer cuatrimestre de 2026

La industria vitivinícola argentina registró un nuevo repunte en sus ventas al exterior durante los primeros meses de 2026. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, las exportaciones de vino crecieron un 17% entre enero y abril en comparación con el mismo período del año pasado.

El informe oficial detalla que durante abril se exportaron 20,4 millones de litros de vino, lo que representó un incremento interanual del 21,9%. El principal impulso estuvo dado por el crecimiento del vino a granel, que aumentó 82,7% respecto de abril de 2025, mientras que los vinos fraccionados también mostraron una suba del 4,7%.

Dentro de los productos fraccionados, las botellas continuaron encabezando los envíos, aunque formatos alternativos como el tetra brik registraron un fuerte crecimiento, con una suba del 177,9% durante abril.

El reporte también reflejó una mejora significativa en las exportaciones de vino blanco, especialmente a granel. En ese segmento, las ventas externas crecieron 69,8%, mientras que el vino color avanzó un 12,8%.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones totales alcanzaron los 67,7 millones de litros. Nuevamente, el vino a granel fue el rubro con mayor expansión, registrando una suba del 61,6%, mientras que el vino fraccionado creció 2,4%.

Otro de los productos que mostró números positivos fue el mosto concentrado. Durante abril se exportaron más de 9.000 toneladas, un 33,9% más que en igual mes del año anterior. En tanto, entre enero y abril las exportaciones de mosto aumentaron 33,3%.

En términos económicos, las exportaciones argentinas de vinos y mostos generaron ingresos por unos 250 millones de dólares durante el primer cuatrimestre, lo que representó una mejora del 5,8% respecto de 2025.

Entre los principales destinos de los vinos argentinos se ubicaron Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y España.