El Valle de Uco, entre las zonas con mayores chances de nieve para el fin de semana

Mendoza se prepara para un fin de semana marcado por el frío y la posibilidad de nevadas en distintos sectores de la provincia. Los pronósticos meteorológicos indican que durante el sábado podrían registrarse precipitaciones níveas tanto en la cordillera como en zonas cercanas al llano.

De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un importante descenso de la temperatura para el sábado, con una máxima cercana a los 15 grados y una mínima de 7°, en una jornada que se presentará inestable y con probabilidad de precipitaciones.

Las mayores probabilidades de nieve se concentran en áreas de cordillera y precordillera, aunque también podrían darse episodios de agua nieve en sectores más bajos de la provincia.

Entre los lugares donde podrían registrarse nevadas aparecen Potrerillos y varias zonas del Valle de Uco, especialmente en los departamentos de Tunuyán y Tupungato, donde las condiciones climáticas serían más favorables para este fenómeno.

Según distintos modelos meteorológicos, las nevadas podrían comenzar durante la madrugada del sábado y mantenerse durante gran parte de la mañana, principalmente en sectores de montaña y alta montaña.