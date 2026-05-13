Reconocen a vecinos de Tunuyán por su compromiso con el cuidado del agua subterránea

En un acto oficial, autoridades locales y provinciales destacaron la labor de ciudadanos y organizaciones en la preservación del recurso hídrico. La iniciativa busca fomentar prácticas sostenibles para proteger las napas freáticas, vitales para el consumo humano y el desarrollo agrícola del Valle de Uco.

El departamento de Tunuyán fue escenario este miércoles 13 de mayo de 2026 de una ceremonia de distinción orientada a fortalecer la conciencia ambiental sobre el uso de los recursos naturales. Diversos vecinos y entidades locales fueron reconocidos por su compromiso activo en el cuidado y la gestión responsable del agua subterránea, un recurso crítico para la estabilidad del ecosistema regional. Durante el evento, se resaltó que la preservación de estas reservas no solo garantiza el abastecimiento de agua potable para las futuras generaciones, sino que también es el pilar fundamental para sostener la productividad de las fincas y bodegas que caracterizan a la zona.

Prácticas sostenibles y monitoreo ciudadano

Los ciudadanos premiados se destacaron por implementar sistemas de riego eficientes, realizar un mantenimiento adecuado de sus pozos y participar en programas de monitoreo de la calidad del agua en sus comunidades. Las autoridades de Irrigación señalaron que la colaboración de los vecinos es clave para detectar posibles focos de contaminación y para evitar la sobreexplotación de los acuíferos. «El agua subterránea es invisible, pero su cuidado debe ser una prioridad visible para todos los tunuyaninos», destacaron los organizadores del reconocimiento, quienes hicieron hincapié en que estas acciones individuales suman un valor incalculable al plan hídrico provincial.

Hacia una cultura del agua en el Valle de Uco

Este reconocimiento se enmarca en una serie de políticas públicas que buscan transformar la relación de la sociedad con el agua en un contexto de cambio climático y sequía prolongada. Además de las distinciones, se anunciaron nuevos talleres de capacitación para productores y escuelas, con el fin de difundir técnicas de cuidado ambiental y normativas vigentes sobre perforaciones. Se espera que este tipo de incentivos motiven a más sectores de la sociedad a involucrarse en la defensa del agua, reafirmando el liderazgo de Tunuyán en la promoción de un desarrollo sustentable que proteja el patrimonio natural más importante de los mendocinos.