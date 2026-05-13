Alerta sanitaria: confirman más de 100 casos de hantavirus en el país y Buenos Aires es la provincia más afectada

Saleth Barkudi

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un informe epidemiológico donde detalla el avance del virus transmitido por roedores. En lo que va del 2026, las autoridades sanitarias refuerzan las medidas de prevención ante el incremento de contagios, especialmente en zonas rurales y periurbanas de la región central y el sur argentino.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles 13 de mayo de 2026 que el país ya supera los 100 casos positivos de hantavirus, una cifra que ha encendido las alarmas en las carteras sanitarias de diversas jurisdicciones. Según el último boletín epidemiológico, la provincia de Buenos Aires lidera la estadística nacional como la zona más afectada, concentrando la mayor proporción de pacientes diagnosticados en lo que va del año. Esta enfermedad, de origen viral y transmitida principalmente por el contacto con las secreciones de roedores silvestres (colilargos), presenta una tasa de letalidad que preocupa a los especialistas, quienes instan a la población a extremar las medidas de higiene en viviendas, galpones y espacios de recreación al aire libre.

Distribución regional y situación en las provincias

Si bien el foco principal se encuentra en territorio bonaerense, el reporte oficial indica que otras regiones también presentan una actividad viral significativa. Las provincias patagónicas, como Chubut y Río Negro, mantienen una vigilancia activa debido a su historial endémico, mientras que en el norte y el centro del país se han reportado casos aislados pero con sintomatología grave. Las autoridades explicaron que el aumento de casos podría estar vinculado a factores climáticos y a la mayor exposición de las personas en zonas de interfaz rural durante los meses de cosecha y actividades turísticas de este otoño 2026. Los síntomas, que suelen confundirse inicialmente con una gripe fuerte —fiebre alta, dolores musculares y problemas respiratorios—, requieren una atención médica inmediata para evitar complicaciones pulmonares fatales.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este panorama, el sistema de salud pública recomienda a la comunidad mantener los alrededores de los domicilios limpios, con el pasto corto y libres de basura que pueda atraer roedores. Es fundamental ventilar espacios que han permanecido cerrados por mucho tiempo, como depósitos o cabañas, utilizando siempre protección respiratoria y una solución de lavandina al limpiar superficies. Para quienes realizan actividades de senderismo o campamento en zonas boscosas o rurales, se aconseja circular únicamente por senderos habilitados y acampar en lugares abiertos y limpios. El Gobierno Nacional aseguró que se encuentran garantizados los insumos para el diagnóstico rápido en los laboratorios de referencia, mientras se intensifica la capacitación de los equipos de salud para la detección temprana de posibles brotes.