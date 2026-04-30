Plan B y el descubrimiento de la maniobra para falsificar certificados de vacunación en Mendoza

Una investigación judicial reveló cómo operaba una red dedicada a emitir documentos sanitarios apócrifos a cambio de coimas. El sistema paralelo, apodado internamente como «Plan B», permitía que personas no vacunadas figuraran en los registros oficiales mediante la manipulación de bases de datos estatales.

La justicia mendocina ha desarticulado una organización que puso en jaque la integridad de los registros sanitarios de la provincia. Este jueves 30 de abril de 2026, se conocieron los detalles del operativo que permitió desmantelar el denominado «Plan B», una estructura criminal que ofrecía certificados de vacunación falsos a cambio de dinero, eludiendo todos los controles de salud pública.

Cómo funcionaba el sistema de coimas y falsificación

La maniobra no se limitaba a una simple impresión de carnets de cartón, sino que implicaba una vulneración profunda del sistema informático oficial:

Acceso a las bases de datos La red contaba con la complicidad de personas con acceso a los sistemas de carga de vacunas, permitiendo que el certificado falso figurara como «validado» en aplicaciones oficiales.

La red contaba con la complicidad de personas con acceso a los sistemas de carga de vacunas, permitiendo que el certificado falso figurara como «validado» en aplicaciones oficiales. El cobro de coimas Los interesados contactaban a los intermediarios a través de servicios de mensajería encriptada y abonaban sumas de dinero para aparecer en el sistema sin haber recibido la dosis.

Los interesados contactaban a los intermediarios a través de servicios de mensajería encriptada y abonaban sumas de dinero para aparecer en el sistema sin haber recibido la dosis. Captación de clientes La organización se movía en círculos de personas reticentes a la vacunación obligatoria, ofreciendo la «solución» para trámites de viaje o laborales.

El descubrimiento de la maniobra por los investigadores

El hilo de la investigación comenzó a tirarse tras detectar inconsistencias en los horarios de carga de los datos y denuncias anónimas sobre ofertas de certificados en redes sociales:

Auditorías informáticas Cruzamientos de datos revelaron que se estaban cargando lotes de vacunas en centros de salud que no tenían stock o fuera de su horario de atención. Agentes encubiertos La policía logró infiltrar las comunicaciones de la banda, simulando ser clientes interesados, lo que permitió identificar los eslabones de la cadena de mando. Allanamientos masivos Los operativos resultaron en el secuestro de dispositivos móviles y computadoras donde se almacenaban los listados de las personas que habían pagado por el certificado trucho.

Consecuencias legales para los implicados

Tanto los que organizaron el sistema como quienes pagaron por los certificados falsos enfrentan cargos graves ante la justicia provincial.

«No se trata solo de un fraude administrativo, sino de un delito contra la salud pública que pone en riesgo la veracidad de todas las estadísticas sanitarias de Mendoza», señalaron fuentes judiciales vinculadas al caso.

En este abril de 2026, el Ministerio de Salud ha iniciado una revisión masiva de los padrones para dar de baja las cargas fraudulentas detectadas, mientras se refuerzan los protocolos de ciberseguridad para evitar que un «Plan B» pueda volver a ejecutarse en el futuro.