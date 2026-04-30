El Gobierno oficializó una suba parcial de impuestos a los combustibles para mayo

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó el ajuste en los tributos que impactan directamente en el precio del surtidor. La medida busca equilibrar la recaudación fiscal pero posterga una parte del aumento total para amortiguar el golpe en la inflación del próximo mes.

Los conductores se encontrarán con nuevos precios en las estaciones de servicio a partir de este viernes. El Gobierno nacional oficializó este jueves 30 de abril de 2026 una suba parcial en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Esta actualización, que corresponde a trimestres pendientes, se aplicará de forma gradual para evitar un salto brusco en los costos de logística y transporte.

El impacto esperado en el precio de las naftas

Aunque el ajuste es sobre los impuestos, las petroleras suelen trasladar este costo íntegramente al precio final que paga el consumidor:

Aumento en el surtidor Se estima que el incremento base por el componente impositivo rondará entre el 2% y el 4%, dependiendo del tipo de combustible.

Se estima que el incremento base por el componente impositivo rondará entre el 2% y el 4%, dependiendo del tipo de combustible. Actualización de petroleras A este porcentaje impositivo se le podría sumar un ajuste adicional de las compañías (YPF, Shell, Axion) para compensar la devaluación mensual del peso.

A este porcentaje impositivo se le podría sumar un ajuste adicional de las compañías (YPF, Shell, Axion) para compensar la devaluación mensual del peso. Precios en el interior Como es habitual, el impacto se sentirá con mayor fuerza en las provincias del interior, donde los costos de logística ya sitúan los valores por encima de la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué el Gobierno decidió un aumento gradual

La estrategia oficial busca cumplir con la actualización normativa sin generar un descalabro en el índice de precios al consumidor:

Contención de la inflación Al desdoblar el aumento, el Ministerio de Economía intenta que el impacto en mayo sea moderado y no dispare las expectativas inflacionarias para el cierre del primer semestre. Recaudación fiscal La actualización de estos tributos es clave para las metas de equilibrio fiscal, ya que habían permanecido congelados durante largos periodos en gestiones anteriores. Esquema de postergación Una parte del ajuste que debía aplicarse ahora se trasladará a los meses subsiguientes, manteniendo una presión constante pero controlada sobre el surtidor.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la confirmación oficial, se espera que durante las últimas horas de este abril de 2026 se registren filas en las estaciones de servicio de Mendoza y todo el país:

Cargar antes de la medianoche Para quienes buscan ahorrar la diferencia, es recomendable llenar el tanque antes de que se actualicen los sistemas informáticos de las expendedoras a las 00:00 del 1 de mayo.

Para quienes buscan ahorrar la diferencia, es recomendable llenar el tanque antes de que se actualicen los sistemas informáticos de las expendedoras a las 00:00 del 1 de mayo. Uso de aplicaciones Herramientas como «Precios en Surtidor» o las apps propias de las petroleras permiten identificar dónde se mantienen los valores previos por algunas horas más.

Con esta medida, el combustible sigue siendo uno de los ítems que más presión ejerce sobre el presupuesto de las familias y las pymes en este inicio de año.