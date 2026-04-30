Un informe detallado revela cómo se distribuyen los fondos del Estado nacional entre las provincias argentinas. Mendoza ocupa una posición intermedia en el ranking de inversión por habitante, quedando lejos de las jurisdicciones más beneficiadas pero por encima del promedio del norte del país.

La distribución de los recursos federales vuelve a generar debate en la agenda política. Según un análisis reciente sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno nacional, Mendoza se ubica en el puesto 12 de 24 jurisdicciones en lo que respecta a la inversión real directa y transferencias de capital. Este dato sitúa a la provincia en una zona neutral, lo que reaviva el reclamo local por una distribución más equitativa basada en el aporte que Mendoza realiza al Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

Cómo se reparte la torta de la inversión federal

El informe destaca que la inversión no se distribuye de manera uniforme, existiendo brechas significativas entre las provincias:

Jurisdicciones más beneficiadas La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran el mayor volumen nominal de fondos debido a la densidad poblacional y las obras de infraestructura de alcance nacional.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran el mayor volumen nominal de fondos debido a la densidad poblacional y las obras de infraestructura de alcance nacional. El factor patagónico Provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego suelen liderar la inversión por habitante debido a los altos costos operativos y la baja densidad demográfica.

Provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego suelen liderar la inversión por habitante debido a los altos costos operativos y la baja densidad demográfica. La situación de Mendoza La provincia recibe fondos destinados principalmente a obras viales y mantenimiento de infraestructura energética, aunque el ritmo de ejecución ha mostrado variaciones en el primer trimestre de 2026.

Análisis de la posición de Mendoza en el ranking

Estar en la «mitad de la tabla» implica que Mendoza no es una prioridad absoluta para la Nación, pero tampoco está entre las provincias más postergadas:

Inversión por habitante Al promediar los fondos recibidos por la cantidad de mendocinos, la cifra se mantiene estable respecto a años anteriores. Transferencias de capital Estos fondos, destinados a obras concretas como escuelas o rutas, han sufrido recortes en el marco del ajuste fiscal nacional, afectando proporcionalmente a todas las provincias de la franja media. Comparativa regional Mendoza supera en inversión recibida a vecinas como San Luis, pero se encuentra por debajo de provincias con mayor peso político en el Congreso nacional.

El impacto de la obra pública en la provincia

Para el Gobierno de Mendoza, esta posición intermedia es insuficiente para cubrir el déficit de infraestructura. La preocupación radica en que, al no estar en los extremos del reparto, la provincia queda fuera de los planes de emergencia y también de los grandes desembolsos estratégicos.