El nivel de reservas turísticas para el próximo fin de semana largo en Mendoza no supera el 50 por ciento

El sector hotelero y gastronómico muestra preocupación ante la baja demanda para el próximo receso extendido. La caída en el poder adquisitivo y la falta de incentivos nacionales impactan directamente en el Gran Mendoza y las zonas de montaña, que tradicionalmente operaban a pleno.

El panorama turístico para el inicio de mayo en Mendoza se presenta más frío de lo esperado. Según los datos relevados por las cámaras del sector en este jueves 30 de abril de 2026, las reservas para el próximo fin de semana largo apenas alcanzan un promedio provincial inferior al 50%. Esta cifra marca una caída significativa respecto a años anteriores, donde la provincia solía ser uno de los destinos predilectos del país para este tipo de escapadas.

Los factores que explican la baja demanda

Varios elementos confluyen para que el movimiento de visitantes sea moderado en esta oportunidad:

Impacto del contexto económico El aumento en los costos de transporte y alojamiento ha limitado las posibilidades de viaje para el turismo interno nacional.

El aumento en los costos de transporte y alojamiento ha limitado las posibilidades de viaje para el turismo interno nacional. Ausencia de programas de fomento La falta de herramientas similares al antiguo PreViaje ha dejado al sector sin el impulso extra necesario para las temporadas medias.

La falta de herramientas similares al antiguo PreViaje ha dejado al sector sin el impulso extra necesario para las temporadas medias. Competencia de precios Muchos turistas potenciales están optando por destinos internacionales o escapadas más breves debido a la brecha cambiaria y los costos locales.

Situación actual por regiones turísticas

La ocupación no se distribuye de forma uniforme en la provincia, aunque la tendencia a la baja es generalizada:

Gran Mendoza Los hoteles de categorías superiores (4 y 5 estrellas) registran los niveles más altos, pero lejos del lleno total que solían mostrar en fechas similares. Zona de montaña Localidades como Potrerillos y Uspallata muestran reservas que rondan el 40%, impulsadas principalmente por el turismo de cercanía. Sur Provincial San Rafael y Malargüe también reportan números discretos, a la espera de que las consultas de último momento puedan mejorar el promedio final.

Expectativas por el turismo de último momento

A pesar de las cifras actuales, los empresarios mendocinos mantienen la esperanza de que el clima acompañe y se genere un flujo de viajeros espontáneos durante este abril de 2026.

«Hoy el turista decide sobre la hora. Confiamos en que aquellos que no reservaron con antelación se decidan a venir a Mendoza atraídos por la oferta gastronómica y las bodegas», expresaron referentes del sector.

Para paliar esta situación, varios establecimientos han comenzado a ofrecer promociones de «3×2» en noches de alojamiento o descuentos especiales en restaurantes, buscando atraer al público mendocino y de provincias vecinas que se moviliza en sus propios vehículos.