La Municipalidad entregó ejemplares del libro Historia y Geografía de Tupungato a escuelas locales

El intendente Gustavo Aguilera y la Directora de Educación, Laura Ravinale, encabezaron el acto de entrega de este material didáctico. La obra busca fortalecer la identidad departamental en estudiantes de todos los niveles educativos a través de un recorrido profundo por las raíces y el territorio tupungatino.

En un esfuerzo por preservar la memoria local y brindar herramientas pedagógicas actualizadas, la Municipalidad de Tupungato realizó la entrega oficial del libro “Historia y Geografía de Tupungato” a diversas instituciones educativas. El acto reunió a directivos y docentes de niveles primario, secundario y terciario, quienes recibieron ejemplares destinados a las bibliotecas escolares para su uso inmediato en las aulas.

Un recorrido por la identidad del departamento

El libro no es solo una recopilación de datos, sino una invitación a que los jóvenes reconozcan su lugar en el mundo. Según destacaron las autoridades, el objetivo central es fortalecer el conocimiento y el sentido de pertenencia por el departamento.

Estructura pedagógica: La publicación está organizada en seis capítulos detallados que abarcan desde el pasado histórico hasta el presente del territorio.

La publicación está organizada en seis capítulos detallados que abarcan desde el pasado histórico hasta el presente del territorio. Contenido geográfico: El material describe las características físicas, climáticas y los recursos naturales que definen a la región.

El material describe las características físicas, climáticas y los recursos naturales que definen a la región. Anexo de distritos: La obra incluye una sección especial dedicada exclusivamente a los 13 distritos que integran Tupungato, permitiendo un estudio pormenorizado de cada rincón de la comuna.

Herramienta cultural con proyección nacional e internacional

La Directora de Educación, Laura Ravinale, y el Intendente Gustavo Aguilera coincidieron en que este material constituye una valiosa herramienta educativa. El libro analiza el rol de Tupungato no solo en el contexto provincial, sino también en el marco regional, nacional e internacional.

«Buscamos que los estudiantes conozcan en profundidad su historia y la riqueza de su geografía, entendiendo la importancia de Tupungato en la historia grande de nuestro país», señalaron durante el encuentro.

Hacia un fortalecimiento del vínculo escolar

La entrega de estos ejemplares permite que los docentes cuenten con bibliografía unificada y específica del departamento, facilitando la planificación de proyectos escolares vinculados al entorno local. Esta iniciativa se suma a otras acciones culturales destinadas a poner en valor el patrimonio de Tupungato en este abril de 2026, asegurando que las futuras generaciones sean los principales guardianes de su propia historia.