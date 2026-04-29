Una beba fue asistida de urgencia tras un episodio de ahogo en Godoy Cruz

Una beba de apenas tres meses fue estabilizada luego de atravesar un episodio de ahogo en una vivienda de Godoy Cruz, en un hecho donde la rápida intervención de la Policía de Mendoza resultó determinante.

El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles, cerca de las 7:40, en un domicilio ubicado sobre calle Mármol. En ese momento, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaban tareas operativas en la zona cuando fueron alertados sobre una menor con dificultades para respirar.

De inmediato, el personal policial, junto a efectivos de la Comisaría 34°, se dirigió al lugar y asistió a la madre de la beba, quien explicó que la niña se había ahogado mientras era amamantada.

Ante la situación, los uniformados brindaron una primera asistencia y, al constatar la gravedad del cuadro, decidieron trasladarla de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital Notti.

Durante el traslado se dispuso un operativo para garantizar una llegada rápida al centro de salud. Ya en el hospital, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación logrando estabilizarla.

Según informaron fuentes sanitarias, la menor presentó vómitos y luego recuperó el llanto, un signo favorable dentro del cuadro clínico. Actualmente permanece internada en observación con diagnóstico de crisis de ahogo y bajo seguimiento profesional.