Adorni rechazó renunciar y confirmó que seguirá al frente de la Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que continuará en su cargo y descartó cualquier posibilidad de renuncia, en medio de cuestionamientos provenientes de la oposición.

La definición se dio tras un intercambio en el Congreso con el diputado Pablo Juliano, quien había reclamado públicamente su dimisión. Ante ese planteo, el funcionario fue tajante al ratificar su permanencia en el Ejecutivo.

“Quiero dejar en claro que no voy a renunciar. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, expresó durante su intervención.

En el marco del debate, Adorni evitó profundizar el conflicto en términos personales, aunque sostuvo su postura frente a los cuestionamientos y remarcó su compromiso con la gestión.

Además, el jefe de Gabinete subrayó el respaldo del presidente Javier Milei y defendió su rol dentro del Gobierno nacional.

“El Presidente me encomendó la responsabilidad de coordinar el Gabinete. Es un honor y un desafío que asumo con compromiso”, afirmó.

De esta manera, el funcionario dejó en claro que no analiza dar un paso al costado y que continuará en funciones pese a las críticas opositoras.