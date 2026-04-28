Tres ministros recibieron a cámaras empresariales por el reclamo de las pymes

Los funcionarios del Ejecutivo provincial escucharon las preocupaciones de los representantes del sector productivo. Los ejes del encuentro fueron la presión impositiva, el costo de la energía y la necesidad de financiamiento para sostener el empleo en las pequeñas y medianas empresas.

La tensión económica actual ha movilizado a los principales sectores productivos de la provincia hacia los despachos oficiales. Este martes 28 de abril de 2026, tres ministros clave del gabinete recibieron a los referentes de las cámaras empresariales más importantes para abordar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes). El encuentro buscó establecer una mesa de trabajo que permita aliviar los costos operativos que amenazan la estabilidad del sector.

Los reclamos urgentes del sector empresario

Durante la reunión, los representantes de las cámaras presentaron un diagnóstico crudo sobre la realidad de las empresas locales. Los puntos de mayor fricción fueron los siguientes:

Costos de energía y servicios Los empresarios advirtieron que los recientes aumentos en las tarifas eléctricas están asfixiando a las industrias y comercios que dependen de un alto consumo.

Los empresarios advirtieron que los recientes aumentos en las tarifas eléctricas están asfixiando a las industrias y comercios que dependen de un alto consumo. Presión tributaria provincial Se solicitó una revisión de las alícuotas de Ingresos Brutos y otros sellos locales para mejorar la competitividad frente a productos que llegan de otras regiones.

Se solicitó una revisión de las alícuotas de Ingresos Brutos y otros sellos locales para mejorar la competitividad frente a productos que llegan de otras regiones. Líneas de crédito blando La falta de financiamiento con tasas accesibles impide la renovación de maquinaria y el crecimiento de las plantillas de personal.

La respuesta del Gobierno provincial

Los ministros tomaron nota de los pedidos y aseguraron que la provincia está trabajando en herramientas de asistencia técnica y financiera. Sin embargo, aclararon que el margen de maniobra fiscal es acotado.

Promoción del empleo Se discutió la posibilidad de ampliar programas de fomento donde el Estado subsidia parte del salario de los nuevos trabajadores. Eficiencia energética El Gobierno propuso créditos específicos para que las pymes instalen paneles solares y reduzcan su dependencia de la red eléctrica convencional. Mesa de seguimiento Se acordó que los equipos técnicos de las cámaras y los ministerios se reunirán quincenalmente para evaluar el impacto de las medidas que se implementen.

Expectativas para el resto del año

Desde las cámaras empresariales se mostraron cautos tras la reunión. Si bien valoraron la apertura al diálogo en este abril de 2026, insistieron en que las soluciones deben llegar antes del cierre del primer semestre para evitar el cierre de locales y despidos masivos. Por su parte, el Ejecutivo busca equilibrar las cuentas públicas sin descuidar el motor económico que representan las pymes en la provincia.