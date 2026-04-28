Nueva Unidad Fiscal de Mendoza y los nombres de quienes acusarán a delincuentes detenidos in fraganti

El Ministerio Público Fiscal puso en marcha una estructura especializada para acelerar las condenas de quienes son atrapados en el momento del delito. El objetivo es reducir los plazos procesales y lograr sentencias en tiempo récord mediante juicios abreviados o directos.

El sistema judicial de Mendoza ha dado un paso clave en la lucha contra la inseguridad en este abril de 2026. Con el objetivo de terminar con la «puerta giratoria», se presentó oficialmente la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia. Esta oficina tendrá la responsabilidad exclusiva de procesar a todas aquellas personas que sean aprehendidas por la policía mientras cometen un ilícito o inmediatamente después de haberlo perpetrado.

Cómo funcionará la nueva unidad especializada

La principal característica de este cuerpo de fiscales es la velocidad operativa. Al existir pruebas directas y detenciones en el lugar del hecho, el proceso no requiere investigaciones extensas:

Plazos de 24 horas Los fiscales deberán formalizar la acusación y solicitar las medidas de coerción en un tiempo máximo de un día desde la detención.

Los fiscales deberán formalizar la acusación y solicitar las medidas de coerción en un tiempo máximo de un día desde la detención. Juicios directos Se busca que la mayoría de los casos se resuelvan en audiencias orales rápidas, evitando que los delincuentes recuperen la libertad antes de recibir una condena.

Se busca que la mayoría de los casos se resuelvan en audiencias orales rápidas, evitando que los delincuentes recuperen la libertad antes de recibir una condena. Coordinación policial La unidad trabajará de forma online con las comisarías para que las pruebas (testigos, cámaras y secuestros) lleguen al fiscal en tiempo real.

Los fiscales designados para liderar la oficina

El Procurador General de la provincia ha seleccionado un equipo de profesionales con experiencia en el fuero penal para garantizar que las acusaciones sean sólidas:

Fiscales coordinadores Serán los encargados de supervisar los turnos rotativos para que la unidad funcione las 24 horas, los 365 días del año. Cuerpo de auxiliares Se ha reforzado el equipo administrativo para que la burocracia no detenga el avance de los expedientes digitales. Especialización por zonas Aunque la sede central estará en el Gran Mendoza, se han establecido enlaces para que el sistema de flagrancia funcione con la misma efectividad en el resto de la provincia.

Impacto esperado en la seguridad pública

Para las autoridades este 2026, la creación de esta unidad responde a una demanda social de respuestas rápidas por parte de la Justicia. «Cuando un delincuente es detenido in fraganti, la sociedad espera una condena inmediata, no un proceso de tres años», señalaron fuentes judiciales durante el lanzamiento.

Con esta nueva estructura, Mendoza busca desalentar el delito menor y el robo con armas, asegurando que la detención policial se traduzca efectivamente en una sanción penal, optimizando los recursos del Estado y brindando mayor tranquilidad a las víctimas de hechos violentos.