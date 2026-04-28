Hay más oferta de alquileres con un récord de casas y se espera que bajen los precios de los departamentos

El mercado inmobiliario de Mendoza registra un cambio de tendencia tras la derogación de la ley nacional. El aumento de propiedades disponibles genera una mayor competencia y los especialistas anticipan una desaceleración en los valores de las unidades pequeñas en el Gran Mendoza.

El panorama para los inquilinos en Mendoza comienza a mostrar señales de alivio en este abril de 2026. Según los últimos informes de las cámaras inmobiliarias locales, la oferta de propiedades para alquiler permanente ha crecido de manera sostenida en los últimos meses, alcanzando un volumen de casas disponibles que no se veía en años. Este fenómeno está forzando a los propietarios a ajustar sus pretensiones económicas para cerrar contratos.

Los motivos del aumento en la oferta de viviendas

Varios factores han confluido para que hoy los mendocinos encuentren más opciones al momento de buscar un hogar:

Derogación de la Ley de Alquileres La libertad para pactar plazos y ajustes ha devuelto la confianza a los dueños, que prefieren volver al alquiler tradicional antes que el temporal o tener la propiedad vacía.

La libertad para pactar plazos y ajustes ha devuelto la confianza a los dueños, que prefieren volver al alquiler tradicional antes que el temporal o tener la propiedad vacía. Migración del alquiler temporario Ante la saturación de plazas para turistas, muchos departamentos en el centro han regresado al mercado de vivienda permanente.

Ante la saturación de plazas para turistas, muchos departamentos en el centro han regresado al mercado de vivienda permanente. Stock récord de casas Barrios de las afueras y zonas residenciales de Luján de Cuyo y Maipú presentan una oferta inusual de casas unifamiliares.

¿Por qué podrían bajar los precios de los departamentos?

La lógica del mercado indica que a mayor oferta y menor demanda relativa, los precios tienden a estabilizarse o descender. Los expertos señalan:

Competencia directa Al haber tantos departamentos similares en las mismas zonas (Quinta Sección, Centro, Godoy Cruz), los propietarios están aceptando rebajas para no perder inquilinos. Ajustes por inflación más moderados Los nuevos contratos ya no se rigen por índices estatales rígidos, lo que permite acuerdos más realistas según los salarios actuales. Bonificaciones iniciales Se están viendo casos donde se ofrecen los primeros meses de alquiler con descuentos para incentivar la firma del contrato.

Perspectivas para los inquilinos en 2026

A pesar de la mejora en la oferta, el acceso al alquiler sigue siendo un desafío para los jóvenes. Sin embargo, los corredores inmobiliarios coinciden en que es un buen momento para negociar condiciones. «El mercado se está autorregulando. Hoy el propietario sabe que si pone un precio fuera de la realidad, el departamento queda vacío tres meses», explicaron desde el sector este martes 28 de abril.

Se espera que hacia el segundo semestre del año, si la inflación continúa en descenso, los valores nominales de los alquileres en el Gran Mendoza encuentren un techo definitivo, permitiendo que la rentabilidad del dueño y la capacidad de pago del inquilino se equilibren.