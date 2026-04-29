Mascotas y bienestar: cómo el vínculo con animales mejora la salud física y emocional

Cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el rol que ocupan los animales de compañía en la vida cotidiana y su impacto en la salud de las personas.

Más allá del afecto, distintos estudios destacan que convivir con mascotas como perros y gatos genera beneficios concretos en el bienestar integral. Especialistas coinciden en que este vínculo influye tanto en el plano físico como emocional y social.

Uno de los efectos más visibles es la reducción del estrés. El contacto con animales favorece la liberación de hormonas asociadas al bienestar, lo que ayuda a disminuir la ansiedad y aporta compañía, especialmente en momentos de soledad.

En cuanto a la salud física, investigaciones internacionales indican que las personas que tienen mascotas suelen presentar mejores indicadores, como menor presión arterial y niveles más bajos de colesterol. En el caso de los perros, los paseos diarios fomentan la actividad física y contribuyen a reducir el sedentarismo.

Además, la convivencia con animales también fortalece los vínculos sociales. Actividades como salir a caminar o compartir espacios públicos facilitan la interacción con otras personas, lo que ayuda a evitar el aislamiento.

En la infancia, este vínculo cumple un rol clave en el desarrollo emocional, promoviendo valores como la empatía y la responsabilidad. En adultos mayores, en tanto, las mascotas funcionan como un sostén afectivo que contribuye a mantener rutinas y mejorar la calidad de vida.

Por otro lado, el cuidado diario, que incluye alimentación, higiene y atención, permite organizar hábitos y generar una mayor estabilidad en la rutina.

En los últimos años, la presencia de mascotas en los hogares ha crecido de manera sostenida, reflejando un cambio cultural en el que los animales pasaron a formar parte activa de la familia.

Sin embargo, especialistas remarcan que este vínculo debe estar acompañado de responsabilidad. Atender sus necesidades, garantizar su bienestar y promover una convivencia equilibrada resulta fundamental para que los beneficios sean mutuos.