Franco Colapinto conoció a Lionel Messi y cumplió uno de sus grandes sueños

El piloto argentino se encontró con el capitán de la Selección en Miami, en la previa del regreso de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto vivió un momento especial en Estados Unidos al concretar uno de sus mayores deseos: conocer a Lionel Messi.

El encuentro se dio en el predio del Inter Miami, en Florida, donde el joven corredor compartió un distendido momento junto al capitán de la Selección Argentina. También formó parte de la reunión el mediocampista Rodrigo De Paul.

¡SE CUMPLIÓ EL ENCUENTRO ESPERADO!



FRANCO COLAPINTO CON LEO MESSI Y RODRIGO DE PAUL



🥹🇦🇷 pic.twitter.com/Jj065FAQQa April 28, 2026

La imagen del encuentro rápidamente se volvió viral, ya que días atrás Colapinto había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi. “Tengo muchas ganas de conocerlo, me gustaría que sea algo natural”, había expresado durante su presentación en Buenos Aires, donde incluso bromeó con llevarle un helado.

El piloto viene de protagonizar una exhibición multitudinaria en el país, donde reunió a miles de fanáticos, y ahora se prepara para retomar la actividad en la Fórmula 1.

Tras la pausa en el calendario, la categoría volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Miami, donde Colapinto buscará destacarse en una nueva presentación con su equipo.

El encuentro con Messi, en este contexto, se convirtió en una de las postales más comentadas del deporte argentino en las últimas horas.