Un motociclista cayó a un barranco camino al Cristo Redentor y quedó internado

El hombre, de 69 años, perdió el control del rodado y fue rescatado en una zona de difícil acceso en Las Cuevas.

Un motociclista oriundo de Buenos Aires protagonizó un accidente este martes en la zona de alta montaña, tras desbarrancarse mientras circulaba por el camino hacia el Cristo Redentor de los Andes.

El hecho ocurrió a la altura de Las Cuevas, donde el hombre, de 69 años, viajaba junto a un grupo de amigos provenientes del Partido de la Costa. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la motocicleta y cayó por un barranco.

La situación fue advertida por una turista que se encontraba en el lugar, quien dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió activar un operativo de rescate en una zona de difícil acceso.

En el procedimiento participaron efectivos de Gendarmería Nacional, junto a personal policial y de emergencias, quienes lograron asistir al motociclista y brindarle las primeras atenciones en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital de Uspallata, donde quedó internado en observación debido a los politraumatismos sufridos.