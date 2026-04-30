Violento asalto en Tupungato tras amenazar a un joven con un arma blanca

La víctima fue interceptada en la vía pública por delincuentes que utilizaron un cuchillo para amedrentarla. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes le sustrajeron sus pertenencias personales y escaparon rápidamente de la zona, dejando al joven en estado de shock.

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad de los vecinos de Tupungato. Este jueves 30 de abril de 2026, se conoció que un joven fue víctima de un robo a mano armada mientras transitaba por las calles del departamento. Según los primeros reportes policiales, el asalto se produjo con gran agresividad a las 23:15 de la noche del miércoles, utilizando un arma blanca para reducir a la víctima de manera inmediata.

Los detalles del ataque y el botín sustraído

El episodio delictivo ocurrió cuando el joven fue sorprendido por los malvivientes, quienes no dudaron en exhibir un arma blanca para asegurar el éxito del robo:

Amenaza directa Los delincuentes colocaron el arma cerca de la víctima para obligarla a entregar todo lo que llevaba consigo.

Los delincuentes colocaron el arma cerca de la víctima para obligarla a entregar todo lo que llevaba consigo. Objetos robados El joven fue despojado de sus pertenencias personales, entre las que se incluyen elementos de valor que portaba en ese momento.

El joven fue despojado de sus pertenencias personales, entre las que se incluyen elementos de valor que portaba en ese momento. Huida de los agresores Tras lograr su cometido, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente, perdiéndose de vista antes de que pudiera llegar el auxilio policial.

La respuesta policial y el estado de la investigación

Tras el alerta al 911, efectivos de la Policía de Mendoza se desplazaron al lugar para asistir a la víctima e iniciar el rastrillaje correspondiente en las zonas aledañas.

Asistencia a la víctima Aunque el joven no sufrió heridas físicas de gravedad por el arma blanca, presentaba un fuerte cuadro de nerviosismo debido a la violencia del encuentro. Búsqueda de sospechosos La policía científica y personal de investigaciones trabajan en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los autores. Denuncia formal La causa ha quedado en manos de la oficina fiscal de turno, donde se labraron las actuaciones por robo agravado por el uso de arma.

Preocupación vecinal por los robos en la zona

Este asalto en este abril de 2026 se suma a una serie de reclamos por mayor presencia policial en los horarios de menor circulación de gente. Los residentes del departamento han expresado su preocupación ante el aumento de la agresividad en los robos callejeros, solicitando que se intensifiquen los patrullajes preventivos en los barrios más alejados del centro.