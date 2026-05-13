Pese a la masiva movilización federal en defensa de la educación pública, el Ejecutivo nacional mantiene firme su política de ajuste presupuestario y auditorías. Desde la Casa Rosada señalaron que no habrá cambios en el rumbo económico y que la resolución final sobre el financiamiento universitario quedará supeditada a lo que dictamine el máximo tribunal de Justicia.

El Gobierno de la Nación ratificó este miércoles 13 de mayo de 2026 que no modificará su estrategia respecto al financiamiento de las universidades nacionales, tras la realización de la cuarta marcha federal universitaria que convocó a miles de personas en todo el país. A pesar de la magnitud de la protesta y del reclamo unánime de la comunidad académica por la actualización de salarios y gastos de funcionamiento, fuentes oficiales confirmaron que la postura del Ejecutivo se mantiene inflexible en su objetivo de alcanzar el déficit cero. Desde el entorno presidencial consideran que la discusión ha tomado un tinte «político» y que la solución definitiva a la disputa presupuestaria no vendrá por la vía de la negociación directa, sino a través del fallo que la Corte Suprema de Justicia debe emitir sobre la constitucionalidad de las partidas asignadas.

La estrategia oficial ante el conflicto universitario

La administración nacional sostiene que las universidades deben ser auditadas con mayor rigor para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, un punto que ha sido el eje del discurso oficialista para justificar el congelamiento de fondos. «No hay marcha que nos haga desviar del equilibrio fiscal», afirmaron voceros de la Casa Rosada, quienes minimizaron el impacto social de la movilización al considerar que los recursos actuales son suficientes si se gestionan de manera eficiente. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano mantiene el diálogo interrumpido con los rectores, a la espera de que el máximo tribunal defina el marco legal bajo el cual se deben ejecutar las transferencias educativas en este contexto de emergencia económica.

Expectativa por el fallo de la Corte Suprema

La resolución de la Corte Suprema se ha convertido en el último recurso para destrabar un conflicto que mantiene en vilo el ciclo lectivo 2026 en decenas de instituciones del país. El Gobierno espera que la Justicia avale su potestad para reasignar partidas en función de la Ley de Administración Financiera, lo que le otorgaría un respaldo institucional clave para sostener el recorte. Por el contrario, desde el sector universitario confían en que los jueces prioricen el derecho constitucional a la educación pública y gratuita, obligando al Estado a garantizar los fondos mínimos para el sostenimiento de las casas de altos estudios. Se prevé que la tensión política continúe en ascenso hasta que se conozca el dictamen, marcando un hito en la relación entre el poder político y el sistema científico-académico argentino.