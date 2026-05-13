“Mi Escritura”: Tupungato se suma al programa que beneficia a miles de familias

La Municipalidad de Tupungato oficializó su adhesión al programa provincial “Mi Escritura”, una iniciativa que busca agilizar y simplificar los trámites para que familias del departamento puedan acceder a la escritura definitiva de sus viviendas.

La medida fue aprobada mediante la Ordenanza Nº 8, a través de la cual el municipio se incorporó formalmente a la Ley Provincial Nº 9.632, impulsada para avanzar en la regularización dominial de miles de hogares mendocinos.

Con esta adhesión, el Departamento Ejecutivo municipal quedó habilitado para otorgar exenciones impositivas, certificados y documentación necesaria para facilitar los procesos administrativos vinculados a la obtención de escrituras.

Entre los principales beneficios para los vecinos se destaca la eliminación de aranceles por derechos de transferencia y la posibilidad de iniciar el trámite aun cuando la propiedad mantenga deudas pendientes, siempre que exista un compromiso formal de regularización dentro del programa.

Además, el Concejo Deliberante aprobó un convenio de cooperación que permitirá avanzar en la implementación práctica de esta herramienta en el departamento.

La iniciativa provincial “Mi Escritura” fue aprobada el año pasado por la Legislatura de Mendoza y apunta a resolver una situación histórica que afecta a miles de adjudicatarios de viviendas del IPV y otros programas habitacionales, quienes pese a haber cancelado sus casas todavía no cuentan con la documentación legal que acredita la titularidad del inmueble.

Se estima que la normativa podría beneficiar a unas 40.000 familias mendocinas que aún esperan acceder a la escritura de sus hogares.